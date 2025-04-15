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Тоттенгем обрав фаворита на заміну Постекоглу

Олександр Булава — 15 квітня 2025, 17:05
Тоттенгем обрав фаворита на заміну Постекоглу
Марку Сілва
Fulham FC Official

Керівництво лондонського Тоттенгема імовірно звільнить головного тренера команди Анге Постекоглу після завершення сезону та вже активно працює над заміною для нього.

Про це повідомляє журналіст Алекс Крук.

Наразі фаворитом на заміну Постекоглу є наставник Фулгема Марко Сілва, якщо в клубі ухвалять рішення про зміну тренера.

Ще один кандидат, який розглядався "шпорами" - Андоні Іраола, залишиться у Борнмуті.

Напередодні Тоттенгем поступився Вулвергемптону та наразі посідає 15-те місце в турнірній таблиці АПЛ з 37 балами в активі.

Раніше повідомлялося, що після завершення сезону клуб покине німецький форвард Тімо Вернер.

Тоттенгем Анге Постекоглу Марко Сілва

Тоттенгем

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