Бергвалль підписав нову угоду з Тоттенгемом

Тоттенгем продовжив контракт з 20-річним шведським півзахисником Лукасом Бергваллем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з гравцем не розголошуються. Його чинний контракт був розрахований до літа 2031-го.

"Я завжди прагну досягати максимуму й бути найкращою версією себе — як на полі, так і поза ним, — і знаю, що це саме те місце, де це можливо. Особисто я ставлю собі за мету приносити команді більше користі – демонструвати якісну гру, забивати голи та віддавати результативні передачі – щоб максимально допомагати їй. Я щодня вдосконалююся на тренуваннях і з нетерпінням чекаю на сезон, який, упевнений, буде дуже успішним", – сказав гравець після підписання контракту.

Зауважимо, що Бергвалль приєднався до лондонського колективу в червні 2024-го року, перейшовши зі шведського Юргордена. За цей час 20-річний хавбек провів у футболці клубу 80 матчів, у яких відзначився 2 голами та 9 асистами.

У складі "шпор" Лукас став чемпіоном Ліги Європи-24/25. Його трансферна вартість становить 35 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Раніше повідомлялося, що нападник Тоттенгема Рішарлісон планує розірвати контракт із клубом, оскільки хоче продовжити кар'єру в бразильському клубі Васко де Гама.