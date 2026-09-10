Іменитий нападник планує розірвати контракт із Тоттенгемом, аби перейти у Васко де Гаму – ЗМІ

Нападник лондонського Тоттенгема Рішарлісон планує розірвати контракт із клубом, оскільки хоче продовжити кар'єру в бразильському клубі Васко де Гама.

Про це повідомляє Ge Globo.

Як зазначається, цей варіант вже опрацьовують адвокати гравця. Рішарлісон незадоволений тим фактом, що його виключили із заявки на Англійську Прем'єр-лігу в цьому сезоні, й відправили тренуватися до молодіжної команди.

Бразилець хоче перейти в Васко де Гаму, за котрий вболівав із дитинства, й хоч клуби ведуть переговори, наразі трансфер виглядає маловірогідним.

Проблема в тому, що "шпори" хочуть отримати за свого нападника понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів, а бразильський клуб не може дозволити собі таких витрат.

Оточення Рішарлісон вважає, що ця ситуація схожа на інцидент із бразильським захисником Ренаном Ленді, який розірвав контракт із саудівським Аль-Хілялем після того, як його виключили із заявки на чемпіонат. Тоді футболіст довів у суді, що клуб таким рішенням не дозволив йому займатися професійною діяльністю.

Зауважимо, що Рішарлісона у 2022 році перейшов з Евертона в Тоттенгем. За час виступів у складі "шпор" 29-річний бразильський форвард забив 32 голи у 134 поєдинках, а минулого сезону із 11 влучними ударами став найкращим бомбардиром лондонської команди в АПЛ.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про інтерес до Рішарлісона з боку турецького Трабзонспора, у якому виступають українські легіонери – Руслан Малиновський та Арсеній Батагов.