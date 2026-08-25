Манчестер Сіті продав Савіньйо в інший клуб АПЛ

Вінгер збірної Бразилії Савіньйо став гравцем лондонського Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Він виступатиме під 17 номером. Футболіст підписав контракт до завершення сезону-2030/31.

Деталі угоди наразі не розголошуються. За інсайдерською інформацією, сума трансферу склала 75 млн фунтів плюс 10 млн передбачені у вигляді бонусів.

Савіньйо заявив, що радий цьому переходу. Бразилець з нетерпінням очікує на роботу під керівництвом Роберто Де Дзербі, який переконав його стати частиною проєкту.

"Це зайняло деякий час, але я дуже радий бути тут. Це чудова нагода грати у видатному клубі під керівництвом одного з найкращих тренерів світу. Як тільки я поговорив із наставником, то відразу зрозумів, що мушу приєднатися до команди. Він сказав мені, що хоче допомогти мені досягти найвищого рівня, і я вірю, що разом, як команда, ми зможемо це зробити", – сказав Савіньйо.

Welcome to Tottenham, Sávio 🤍 pic.twitter.com/cluPZrKRHc — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

Зазначимо, що Савіньйо грав за Манчестер Сіті протягом двох останніх сезонів. У складі "містян" він провів 84 матчі, у яких забив 7 голів і віддав 16 асистів.

Бразилець міг опинитись у Тоттенгемі ще минулого літа. Проте тоді сторони не домовились про трансфер.

Нагадаємо, що це може бути не останній перехід у нинішнє трансферне вікно з Манчестер Сіті до "шпор". Лондонці також зацікавлені в підписанні Омара Мармуша.