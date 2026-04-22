Колишній спортдир Боруссії Дортмунд може отримати запрошення від Тоттенгема

Олег Дідух — 22 квітня 2026, 20:49
Новим генеральним директором лондонського Тоттенгема може стати легенда дортмундської Боруссії Себастьян Кель.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Боси Тоттенгема розуміють, що команді потрібна перебудова, і хочуть, щоби нею займався саме Кель разом зі спортивним директором Йоханом Ланге.

При цьому, запрошення Келя виглядає непростим завданням для Тоттенгема. Лише наприкінці березня він покинув посаду спортивного директора Боруссії Дортмунд, яку обіймав з 2022 року. Оточення фахівця не впевнене в тому, чи готовий Себастьян одразу взятися за новий проєкт.

Нагадаємо, наразі Тоттенгем іде в зоні вильоту чемпіонату Англії. Команда відстає від рятівного 17 місця на 2 очки за 5 турів до фінішу сезону.

