Двоє основних гравців Тоттенгема планують покинути команду в разі її вильоту з АПЛ

Тоттенгем ризикує втратити двох основних гравців у разі вильоту команди з англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Touchline.

За інформацією джерела, йдеться про півзахисника Хаві Сімонса та вінгера Мохаммеда Кудуса. Обидва футболісти доручили своїм агентам почати вивчати можливості переходів до інших клубів у разі вильоту "шпор" з АПЛ.

Водночас зазначається, що обидва гравці залишаються повністю відданими справі допомогти клубу уникнути вильоту.

У поточному сезоні Сімонс зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 5 асистів. В активі Кудуса 26 ігор (3 гола та 5 результативних передач).

Нагадаємо, що "шпори" після 29 турів посідають 16-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 29 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше стало відомо, що команду може очолити колишній тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.