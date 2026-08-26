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Хавбек Тоттенгема отримав перелом плеча

Олег Дідух — 26 серпня 2026, 16:53
Хавбек Тоттенгема отримав перелом плеча
Джеймс Меддісон
Getty Images

Півзахисник Тоттенгема Джеймс Меддісон отримав травму в матчі першого туру АПЛ проти Брентфорда (поразка 0:3).

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, у Меддісона невеликий перелом плеча внаслідок падіння. Очікується, що терміни відновлення складуть 10-14 днів. Напередодні хавбек уже приступив до індивідуальних тренувань, лікарі клубу оптимістичні щодо його відновлення.

Меддісон виступає за Тоттенгем з 2023 року. За цей час провів 79 матчів у всіх турнірах, відзначившись 16 голами та 21 асистом. Контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Тоттенгем підписав бразильського вінгера Манчестер Сіті Савіньйо.

Тоттенгем Джеймс Меддісон

Джеймс Меддісон

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