Тоттенгем може поборотися з Міланом за Рашфорда

Тоттенгем може підсилитися англійським нападником Манчестер Юнайтед Маркусом Рашфордом у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Шпори" мають намір взяти гравця в оренду, щоб підсилити свої атакувальні можливості та врятувати нинішній сезон. Наразі лондонці знаходяться на 12 позиції в турнірній таблиці. Відставання від зони Ліги чемпіонів складає 12 очок.

Якщо Тоттенгем хоче підписати Рашфорда, то їм доведеться конкурувати із закордоними командами. Головним претендентом на англійця наразі є Мілан, який веде переговори з агентом гравця, а також дортмундська Боруссія і Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий віддати гравця в оренду з правом викупу або продати за 40 млн фунтів. Зазначається, що Рашфорд розуміє, що входить до планів нового головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні новий тренер манкуніанців Рубен Аморім не вніс гравця до заявки на матч з Ліверпулем. Раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.