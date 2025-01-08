Італійські гранди можуть поборотися за нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Керівництво "червоних дияволів" знає, що агенти гравця ведуть переговори з Міланом, також у підписанні футболіста зацікавлений Ювентус та дортмундська Боруссія.

Англійський нападник відмовив клубам з Саудівської Аравії, проте відкритий до виступів за межами Англії.

Манчестер Юнайтед готовий віддати гравця в оренду з правом викупу або продати за 40 млн фунтів. Зазначається, що Рашфорд розуміє, що входить до планів нового головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.

Manchester United are aware Marcus Rashford’s brother and agent, Dwaine Maynard, is holding talks with Milan. Dortmund and Juventus also interested and Rashford’s representatives are expected to engage with clubs. Rashford has already turned down Saudi.



Rashford open to playing… pic.twitter.com/uuK9333s6q — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 8, 2025

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні новий тренер манкуніанців Рубен Аморім не вніс гравця до заявки на матч з Ліверпулем. Раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.