Італійські гранди можуть поборотися за нападника Манчестер Юнайтед
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Керівництво "червоних дияволів" знає, що агенти гравця ведуть переговори з Міланом, також у підписанні футболіста зацікавлений Ювентус та дортмундська Боруссія.
Англійський нападник відмовив клубам з Саудівської Аравії, проте відкритий до виступів за межами Англії.
Манчестер Юнайтед готовий віддати гравця в оренду з правом викупу або продати за 40 млн фунтів. Зазначається, що Рашфорд розуміє, що входить до планів нового головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.
У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.
Напередодні новий тренер манкуніанців Рубен Аморім не вніс гравця до заявки на матч з Ліверпулем. Раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.