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Італійські гранди можуть поборотися за нападника Манчестер Юнайтед

Станіслав Лисак — 8 січня 2025, 13:18
Італійські гранди можуть поборотися за нападника Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Керівництво "червоних дияволів" знає, що агенти гравця ведуть переговори з Міланом, також у підписанні футболіста зацікавлений Ювентус та дортмундська Боруссія.

Англійський нападник відмовив клубам з Саудівської Аравії, проте відкритий до виступів за межами Англії.

Манчестер Юнайтед готовий віддати гравця в оренду з правом викупу або продати за 40 млн фунтів. Зазначається, що Рашфорд розуміє, що входить до планів нового головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Напередодні новий тренер манкуніанців Рубен Аморім не вніс гравця до заявки на матч з Ліверпулем. Раніше форвард тричі поспіль опинявся поза заявкою МЮ, а зустріч проти Ньюкасла провів на лаві для запасних.

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