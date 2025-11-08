Вулвергемптон готовий викупити контракт тренера Мідлсбро
Роб Едвардс
Мідлсбро
Аутсайдер АПЛ Вулвергемптон готовий викупити контракт тренера Мідлсбро Роба Едвардса.
Про це повідомив журналіст BBC Самі Мокбел.
У стані "вовків" вражені роботою 42-річного фахівця в Чемпіоншипі та готові заплатити за нього відступні – раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Едвардс навіть пропустить сьогоднішній матч команди з Бірмінгемом через ці переговори.
Роб Едвардс очолив "Боро" лише цього літа і наразі колектив посідає четверте місце в турнірній таблиці другого за силою англійського дивізіону – 26 очок після 14 матчів.
Вулвергемптон розмістився на останній позиції АПЛ – лише два залікові бали після десяти поєдинків.
Нагадаємо, "вовки" звільнили Вітора Перейру після поразки від Фулгема.