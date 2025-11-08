Аутсайдер АПЛ Вулвергемптон готовий викупити контракт тренера Мідлсбро Роба Едвардса.

Про це повідомив журналіст BBC Самі Мокбел.

У стані "вовків" вражені роботою 42-річного фахівця в Чемпіоншипі та готові заплатити за нього відступні – раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Едвардс навіть пропустить сьогоднішній матч команди з Бірмінгемом через ці переговори.

Wolves set to complete appointment of Rob Edwards as new manager after Middlesbrough permit talks. Edwards’ has strong affinity with Wolves and is following his heart. Edwards’ being stood down from club duties not instigated by the coach. https://t.co/p4omRwWSdo — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) November 8, 2025

Роб Едвардс очолив "Боро" лише цього літа і наразі колектив посідає четверте місце в турнірній таблиці другого за силою англійського дивізіону – 26 очок після 14 матчів.

Вулвергемптон розмістився на останній позиції АПЛ – лише два залікові бали після десяти поєдинків.

Нагадаємо, "вовки" звільнили Вітора Перейру після поразки від Фулгема.