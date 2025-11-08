Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вулвергемптон готовий викупити контракт тренера Мідлсбро

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 15:29
Вулвергемптон готовий викупити контракт тренера Мідлсбро
Роб Едвардс
Мідлсбро

Аутсайдер АПЛ Вулвергемптон готовий викупити контракт тренера Мідлсбро Роба Едвардса. 

Про це повідомив журналіст BBC Самі Мокбел.

У стані "вовків" вражені роботою 42-річного фахівця в Чемпіоншипі та готові заплатити за нього відступні – раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Едвардс навіть пропустить сьогоднішній матч команди з Бірмінгемом через ці переговори.

Роб Едвардс очолив "Боро" лише цього літа і наразі колектив посідає четверте місце в турнірній таблиці другого за силою англійського дивізіону – 26 очок після 14 матчів.

Вулвергемптон розмістився на останній позиції АПЛ – лише два залікові бали після десяти поєдинків.

Нагадаємо, "вовки" звільнили Вітора Перейру після поразки від Фулгема.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Мідлсбро

Мідлсбро

Легенда АПЛ може очолити клуб з Чемпіоншипу
Карріка звільнили з посади головного тренера Мідлсбро
Вінгер юнацької збірної України зацікавив кілька англійських клубів
Гол Русина приніс Сандерленду нічию з Мідлсбро в 30 турі Чемпіоншипа
Астон Вілла підписала вінгера Мідлсбро Роджерса

Останні новини