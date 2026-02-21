Канадський Торонто готує рекордний трансфер нападника Норвіча

Фіналіст Кубку МЛС-2016 Торонто домовився про трансфер форварда збірної США та англійського Норвіча Джоша Сарджета.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Том Богерт.

Згідно з даними джерела, сума трансферу становить 22 мільйони доларів, але завдяки бонусам може зрости до 27 мільйонів – що стане рекордом Ліги.

Наразі найдорожчим трансфером в історії МЛС залишається перехід корейського форварда Сон Хин Міна з Тоттенгема в Лос-Анджелес за 26,5 мільйонв доларів.

У поточному сезоні Сарджет забив 8 голів та віддав 3 асисти в матчах Чемпіоншипу та Кубку ліги. Портал Transfermarkt оцінює 26-річного нападника у 20 мільйонів євро.

Під час футбольної кар'єри Джош виступав за американський Сент-Луїс, німецький Вердер, а також Норвіч, куди перейшов за 9,5 мільйонів євро.

У складі збірної США Сарджет зіграв 29 матчів (5 голів) та ставав переможцем Ліги націй КОНКАКАФ-2019/20

Раніше повідомлялося, що житомирське Полісся в межах підготовки до другої частини сезону поступилося Торонто з рахунком 1:2.