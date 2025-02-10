Скандал у чемпіонаті Іспанії: футболістка Барселони торкнулася інтимного місця суперниці під час матчу

Скандал відбувся у матчі 18 туру Liga Femenina між Еспаньйолом та Барселоною. В ігровому епізоді футболістка "блаугранас" Мапі Леон поклала руку на інтимне місце представниці іншого клубу Даніели Каракас.

Про це пише ESPN.

Леон і Каракас вели боротьбу на 15-й хвилині гри. Під час цього центральна захисниця Барси сказала щось своїй суперниці, ненадовго поклавши руку їй на інтимне місце в області паху.

"Під час матчу гравчиня Барси Леон у боротьбі з нашою футболісткою Каракас зробила жест, який порушив її приватний простір. Тоді Каракас не відреагувала. Пізніше, усвідомивши те, що сталося, вона усвідомила серйозність жесту, але вирішила не реагувати гнівно, щоб уникнути дисциплінарного покарання та шкоди команді", – вказано в заяві Еспаньйола.

🚨POLEMICA!!! Agresión sexual en el fútbol femenino: Mapi León jugadora del Barcelona toca las partes intimas a Daniela Caracas del Espanyol en pleno partido. pic.twitter.com/mPyTKIpTIr — Catragol (@catragol) February 10, 2025

“Mapi León”



La jugadora del FC Barcelona es tendencia en España después de tocar los genitales a Daniela Caracas (Espanyol) en el derbi catalán.



¿Debería ser sancionada Mapi León?



❤️ NO

🔄 SI pic.twitter.com/pTo52JJNid — Tendencias de España (@viralenspain) February 10, 2025

У клубі також кажуть, що вони запропонували Каракас команду юристів, якщо вона захоче вжити будь-яких заходів проти Леон.

Сама гра завершилася перемогою Барселони з рахунком 2:0. "Синьо-гранатові" за 18 матчів набрали 51 очок і є лідерами, випереджаючи Реал на 5 очок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що олімпійські чемпіонки виступатимуть у парі, щоб подолати дискримінацію щодо одностатевих пар.