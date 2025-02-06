Олімпійські чемпіонки з фігурного катання будуть виступати разом, щоб просувати одностатеві пари на змаганнях

Чемпіонки Олімпійських ігор Меддісон Хаббелл (США) та Габріела Пападакіс (Франція) на кількох виставкових турнірах у Швейцарії виступатимуть у парі. Їхня мета подолати дискримінацію щодо одностатевих пар.

Про це пише Reuters.

Француженка Пападакіс виграла золото на Іграх у Пекіні 2022 року з партнером Гійомом Сізероном у танцях на льоду, а американка Хаббелл стала першою в індивідуальному змаганні після того, як росіянку Камілу Валієву позбавили титулу після допінг-скандалу.

27-річна Пападакіс та 33-річна Хаббелл завершили кар'єру, але виступати на турнірі вирішили разом, щоб допомогти прокласти шлях для дозволу одностатевим парам виступати на офіційних змаганнях.

Їхня головна мотивація полягає в тому, що багато дівчат мріють виступати у парних змаганнях, але їм не вистачає партнерів, оскільки хлопці менше захоплюються фігурним катанням.

У жовтні 2022 року Skate Canada став першим керівним органом спорту, який дозволив одностатевим парам змагатися на національному рівні.

Нагадаємо, кілька днів тому в польському місті Катовіце українські фігуристи здобули три медалі.