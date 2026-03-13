Торіно розгромив Парму у 29 турі Серії А завдяки двом автоголам суперника

У п'ятницю, 13 березня, стартував 29-й тур італійської Серії А сезону-2025/26, у якому Парма гостювала на полі Торіно.

Перша половина зустрічі закінчилась нічиєю. Вже на 3-й хвилині господарі розмочили нулі на табло завдяки голу Джованні Сімеоне. Однак вже на 20-й хвилині його земляк Матео Пельєгріно повернув гостей у гру 1:1.

У другому таймі гравці Парми зробили подвійний подарунок для суперника у вигляді двох автоголів із різницею у дві хвилини. Крапку у поєдинку поставив Сапата, який відзначився голом у компенсований до матчу час.

Чемпіонат Італії – Серії А

29 тур, 13 березня

Торіно – Парма 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Сімеоне, 1:1 – 20 Пельєгріно, 2:1 – 55 дель Прато (авт.), 3:1 – 57 Кейта (авт.), 4:1 – 90+1 Сапата

Господарі матчу завдяки звитязі змогли впритул наблизитись до Парми у турнірній таблиці Серії А. Між командами один бал різниці на користь "хрестоносців" – 34 очки (Парма) проти 33-х пунктів (Торіно).

