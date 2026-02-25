Фанати Торіно закидали базу клубу гноєм через провальні результати в Серії А

Уболівальники італійського Торіно влаштували акцію протесту біля тренувального комплексу команди, висипавши купу гною перед входом та вивісивши образливий банер на адресу президента клубу Урбано Кайро.

Про це повідомляє Goal.com.

Група чоловіків під'їхала до воріт бази та почала лопатами вивантажувати нечистоти. Над цією купою протестувальники закріпили великий банер із написом "MERDE COME CAIRO (що перекладається: "Їш лайно Кайро")".

A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata

⚽️ #SerieA pic.twitter.com/YTSm5zjXtM — Antonello Perillo (@anperillo) February 24, 2026

Каталізатором такого спалаху гніву стала виїзна поразка у 26-му турі Серії А від Дженоа з рахунком 0:3. Після цього матчу туринці опинилися на 15-му місці в Серії А, випереджаючи зону вильоту лише на три очки.

Італійський підприємець та медіамагнат Урбано Кайро є незмінним власником і президентом Торіно вже понад 20 років. Окрім футбольної діяльності, Кайро також відомий як керівник великих компаній Cairo Communication та RCS MediaGroup.

Нагадаємо, що після цього матчу Торіно призначило нового головного тренера Роберто Д'Аверса.