Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фанати Торіно закидали базу клубу гноєм через провальні результати в Серії А

Микола Літвінов — 25 лютого 2026, 22:37
Фанати Торіно закидали базу клубу гноєм через провальні результати в Серії А

Уболівальники італійського Торіно влаштували акцію протесту біля тренувального комплексу команди, висипавши купу гною перед входом та вивісивши образливий банер на адресу президента клубу Урбано Кайро.

Про це повідомляє Goal.com.

Група чоловіків під'їхала до воріт бази та почала лопатами вивантажувати нечистоти. Над цією купою протестувальники закріпили великий банер із написом "MERDE COME CAIRO (що перекладається: "Їш лайно Кайро")".

Каталізатором такого спалаху гніву стала виїзна поразка у 26-му турі Серії А від Дженоа з рахунком 0:3. Після цього матчу туринці опинилися на 15-му місці в Серії А, випереджаючи зону вильоту лише на три очки.

Італійський підприємець та медіамагнат Урбано Кайро є незмінним власником і президентом Торіно вже понад 20 років. Окрім футбольної діяльності, Кайро також відомий як керівник великих компаній Cairo Communication та RCS MediaGroup.

Нагадаємо, що після цього матчу Торіно призначило нового головного тренера Роберто Д'Аверса.

Торіно

Торіно

Клуб Серії А призначив нового тренера після розгрому від Дженоа
Інтер у складному матчі переміг Торіно в чвертьфіналі Кубку Італії
Гол 16-річного Арена не допоміг: Рома Довбика поступилась Торіно у Кубку Італії
Мілан з дублем Пулішича здолав Торіно, Дженоа з голом Малиновського дотиснула Удінезе в 14 турі Серії А
Ювентус не зміг обіграти Торіно, Мілан не втримав перемогу над Пармою в 11 турі Серії А

Останні новини