Торіно – Інтер. Де та коли дивитися матч 34 туру Серії А

У неділю, 26 квітня, на "Стадіо Олімпіко Гранде Торіно" у Турині відбудеться матч 34 туру італійської Серії А, в якому місцевий Торіно прийматиме міланський Інтер.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 16:00 за київським часом.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Інтер, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,46. На успіх Торіно можна поставити з коефіцієнтом 6,60, на нічию – 4,70.

Зазначимо, що Торіно посідає 13 місце в Серії А, маючи в активі 40 очок. Натомість Інтер із 78 балами впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.