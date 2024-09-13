Розумні інвестиції Динамо, гра на перспективу Шахтаря. Топ-5 найважливіших трансферів клубів УПЛ

Шостого вересня в Україні закрилося трансферне вікно. Літній і трішки осінній період придбань та продажів клубів УПЛ якимись надзвичайними подіями цього разу позначений не був. Однак і у тяжкий для країни час цікавинок, про які варто поговорити, вистачає.

Чемпіон пропонує об'єктивний погляд на найбільш значущі придбання клубів вищої ліги України. До вашої уваги — п'ятірка гравців, достойних уваги шанувальників футболу.

5. Олександр Філіппов (клуб — Олександрія, перейшов з — Дніпра-1, орієнтовна сума трансферу — вільний агент, амплуа — нападник)

За підсумками попереднього сезону Олександрія забила 30 м'ячів за 30 турів. Саме невисока результативність стала однією з причин невиразного виступу "агрономів", які розраховували фінішувати вище 8 позиції. В команді банально був відсутній якісний бомбардир.

ФК Олександрія

Тепер це питання вирішене. Руслан Ротань отримав досвідченого нападника, який зарекомендував себе дійсно висококласним завершувачем атак. Тільки у попепедньому сезоні Філіппов відзначився 9 забитими м'ячами в 23 матчах УПЛ. В поточному ж розіграші на рахунку центрфорварда 3 голи в 5 матчах та 1 асист. В Олександрії функції Олександра зводяться не тільки до завершення атак, а й до підігравання партнерам. Останнє йому вдається так само добре, як і опинятися в потрібному місці у потрібний час.

4. Олексій Гуцуляк (Полісся, Дніпро-1, від 600 тисяч до 1 мільйона євро, півзахисник)

Гуцуляк — колишній одноклубник Філіппова та ще одна вагома фігура у складі "покійника" Дніпра-1. На Олексія звернуло увагу Полісся, де він склав "дует" із Олександром Назаренком, виступивши ударною парою ефективних вінгерів. Поки Назаренко дає сольні концерти на лівому фланзі, Гуцуляк показує клас на протилежному краю.

ФК Полісся

Так, наразі показники Олексія не такі вражаючі, як цифри кращого бомбардира УПЛ Назаренка, але й у Житомирі він не так довго. Очевидно одне — Гуцуляк вписався у схеми та ідеї Імада Ашура, й може дати "вовкам" ще більше. Наразі в його активі 2 голи та 1 асист, а також ранг одного з "недоторканих" футболістів нового Полісся. І поки два ексдніпрянина запалюють у атаці житомирців, повернутися в склад буде важко навіть улюбленцю вболівальників Полісся Бені Макуані.

3. Кірілл Фесюн (Шахтар, Колос, 2,7 мільйони євро, воротар)

Єдиний футболіст у нашому імпровізованому хіт-параді, який із початку сезону на клубному рівні ігрових хвилин ще не отримував. Разом з тим, саме Фесюн — найдорожчий трансфер літньо-осіннього вікна. Вже це робить його тим хлопцем, за яким точно варто стежити.

ФК Шахтар

22-річний уродженець Чернігова взятий Шахтарем не тільки на перспективу, а й із прицілом на роль реальної альтернативи Дмитру Різнику. Ексгравець Ворскли "новим Пятовим" у таборі "гірників" поки аж ніяк не став, і придбання одного з найбільш перспективних голкіперів України — очевидний сигнал для Різника. Так, наразі Фесюн залишається на лаві запасних, та продовжує за успіхами та невдачами своєї команди спостерігати зі сторони, але щонайменше в Кубку України свій шмат довіри він неодмінно матиме.

2. Едуардо Герреро (Динамо, Зоря, 2,5 мільйони євро, нападник)

Трансфер панамця — ще зовсім свіжа історія. В особі екснападника Зорі Динамо отримало футболіста, який може вирішити питання з конкуренцією на вістрі атаки команди Олександра Шовковського. І водночас остаточно закрити тему недостатньої глибини складу команди, адже саме позиція центрфорварда залишалася в цьому сенсі єдиною "вакантною".

Перший матч Герреро за Динамо ще попереду, до того ж, зіграти проти колишнього клубу в найближчому матчі "біло-синіх", схоже, не вийде, але вже зараз масштаб цього придбання очевидний. З Едуардо в атаці Динамо отримує таку бажану нову кров, а кияни — можливість втілити в життя нові ідеї й бачення, та й опцію здійснювати банальну ротацію тепер значно частіше. Не кажучи вже про те, що з точки зору фінансової складової такі гроші за вже зараз якісного 24-річного нападника, якому не треба час на "звикання" до реалій українського футболу — чи не ідеальна інвестиція.

1. Олександр Піхальонок (Динамо, Дніпро-1, 2,5 мільйони євро, півзахисник)

3 голи у 9 матчах та 1 результативна передача у виконанні футболіста і близько не відображають усієї грандіозності результатів придбання Піхальонка столичним клубом. За останні роки у чемпіонаті України важко пригадати випадок, коли після переходу з однієї команди УПЛ в іншу футболіст вписався у новий колектив одразу настільки потужно й гармонійно.

ФК Динамо Київ

Олександр заграв у Динамо без "розкачки", та ще й одразу змусив уболівальників "біло-синіх" перестати нервувати у матчах, коли на полі відсутній ключовий виконавець команди останніх років Віталій Буяльський. Піхальонок уже повернув собі місце у збірній, і не втомлюється показувати стабільно якісний футбол. З Олександром у складі тренерський штаб Динамо отримав щонайменше дві опції у центрі поля, й новий "функціонал" радо використовує.