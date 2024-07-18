Нарешті третя сила? Як Полісся кидає виклик Динамо й Шахтарю

Поки Дніпро-1 мовчки прощається з цим світом, сумно повторюючи долю "попередника", інший клуб УПЛ будує великі плани на майбутнє. Як показують останні роки, більш амбітного проєкту, ніж ФК "Полісся" Житомир, в українському футболі наразі нема.

Що собою представляє клуб із обласного центру з населенням трохи менш як 300 тисяч? Із чим підходить до нового сезону? Які плани будує, до чого прагне й на що може сподіватися? Усіх цих та інших питань спробуємо торкнутися в нашому матеріалі.

Серйозний власник із серйозними намірами

Геннадій Буткевич — фігура в українському бізнес-середовищі тих багатих дядьків, яким до душі футбол — нова. Звісно, про існування співвласника однієї з провідних продуктових мереж країни багато хто знав і раніше, проте гучно та з неприховуваваним інтересом про уродженця Дніпра заговорили вже після стрімкого виходу Полісся в Першу лігу, й такого ж карколомно успішного долання останнього рубежу на шляху до Прем’єр-ліги.

За даними з відкритих джерелах, у 2021 році статки Буткевича сягнули суми більш як півмільярда доларів. Пана Геннадія аж ніяк не назвеш не те що "олігархом" з огляду на минуле й теперішнє багатьох власників українських клубів і дотичних до спорту №1 бізнесменів — він є представником тієї когорти нині відомих українців, яких радше можна віднести до селфмейдменів. Власне, на це вказує й напрям бізнесових інтересів Буткевича, які уже кілька років як одним ріте йлом не обмежуються.

Стратегія Полісся Буткевича включає гучні, як для нинішнього рівня УПЛ, підписання та доволі значні, але не бездумні трати. По суті, саме житомирці сьогодні можуть похизуватися тими можливостями, які дозволяють Поліссю бути негласним №3 серед клубів вищої ліги України за умовою фінансової привабливості та перспективами для того чи іншого футболіста. За непідтвердженою інформацією, бюджет "вовків" у минулому сезоні складав не менш як 8 мільйонів доларів, а нині в команді є футболісти із зарплатою 30-40 тисяч доларів на місяць. Полісся не фігурувало й не фігурує в невтішних "зведеннях" про ті чи інші заборгованості перед гравцями та персоналом, а практика показує, що Буткевич клубний бюджет тільки нарощує, проте робить це поступово й із думкою про можливі наслідки.

"Вовки" змушені враховувати прорахунки попереднього сезону: долі Металіста та Дніпра не буде?

Перед початком дебютного сезону в УПЛ Полісся розгорнуло бурхливу діяльність на ринку. Ні, підхід "вовків" багатомільйонних (у валютному вимірі) сум за перехід того чи іншого футболіста якраз не передбачав. За два трансферних вікна житомирці взяли мало не дві нові команди — склад поповнив 21 виконавець, проте більш як 1 мільйон доларів клуб за одного футболіста не платив, та й сталося таке лише в двох випадках.

Однак бажання стати на нову сходинку розвитку шляхом використання досвідчених та відомих широкому загалу гравців з українським паспортом зіграло з Поліссям злий жарт. Денис Бойко, Артем Шабанов, Василь Кравець, Іван Петряк. Усі перелічені гравці для "вовків" виявилися не підсиленням зграї, а дороговартісним баластом. І всі до одного житомирців уже не представляють.

Візуально цього міжсезоння напрям стратегії Полісся не змінився. Буткевич надає перевагу радше екстенсивному вектору розвитку, адже клуб знову підписав велику кількість футболістів, і знову не обійшовся без відомих прізвищ. Проте цього разу "вовки" не стали запрошувати у зграю дійсно вікових футболістів (найстаршому — хавбеку Руслану Бабенку — 31). Ризикнемо заглянути в гаманець Буткевича, й припустимо, що таких дороговартісних контрактів, як у попередньому сезоні, з новачками більше не підписувалися. Проглядається й бажання зазирнути в перспективу й знайти баланс через трансфери здебільшого молодих легіонерів: одразу п'ятьом придбаним "варягам" та одному українцеві від 19-ти до 22-х років.

Загалом саме Полісся — знову найактивніший гравець на ринку серед клубів УПЛ. Житомирський клуб встиг підписати 11-х футболістів, серед яких такі відомі на внутрішній українській арені імена, як Олексій Гуцуляк, Данило Бескоровайний, Євген Волинець чи Едуард Сарапій. Кидається в очі бажання змінити стан справ у обороні — на підсилення цієї лінії куплено аж 6 футболістів. За неофіційними даними, витрати клубу на трансфери влітку 2024-го наразі складають не більш як 3 мільйони євро.

Тренер, який не відповідає рівню амбіцій?

Будь-який набір навіть найбільш майстерних футболістів потребує того, хто збере усіх цих класних, але розрізнених гравців у єдине ціле — команду. Саме тому персона тренера має першочергове значення в будь-якому колективі.

Імад Ашур — не просто малодосвідчений наставник. До роботи тренером у Поліссі українець ліванського походження будь-якого досвіду на такій посаді не мав. Враховуючи, що Ашуру лише 36, дивуватися такому "бекграунгду" не доводиться.

Буткевичу Ашур "сподобався" періодом у молодіжній команді Дніпра-1 (U-19), де Імад працював після періоду в катарській Aspire Academy. Серед "регалій" Ашура — диплом УЄФА категорії "А" та робота в компанії з нинішнім помічником головного тренера збірної України Сергія Реброва Глібом Платовим.

Та чи достатньо таких придбаних навичок та умінь, щоб вивести житомирців на інший, значно вищий рівень, та не повторити сценарію минулого сезону? По суті, Ашур — протилежність попередньому наставнику Полісся Юрію Калитвинцеву, який якраз мав чималий досвід на чолі найрізноманітніших команд у найрізноманітніших умовах. А також — тренер, який отримав величезний кредит довіри (мова не про право на помилки, які обов’язково будуть пробачатися, а про сам факт призначення) та можливість втілювати в життя свої уявлення про футбол там, де від нього будуть вимагати результат якщо не одразу, то завтра. Власник "вовків" не міг не враховувати величезні ризики такого вибору. Проте Буткевич зробив те, що зробив, і тепер через такого, відверто сумнівного, з точки зору можливостей дати його дітищу більше, протеже, прагне довести футбольній громадськості, що про гру №1 знає більше і — щось "своє".

Перспективи — помірно-оптимістичні

До старту сезону в УПЛ менше місяця, і вже зараз ясно, що "вовки" точно належать до команд, які мають великі очікування від розіграшу-2024/25. Та чи обґрунтовані?..

"Наше мінімальне завдання на наступний сезон – це виграти Кубок і чемпіонат України. Але це мінімально, бо далі в нас же Ліга чемпіонів — от там уже будемо дивитися. А так це нормальна історія. Така ж історія щодо Ліги конференцій. Сподіваємося, що зробимо президенту подарунок на день народження. У нього 27 травня, а кубкові фінали припадають на 25-26-те. Якраз зробимо йому подарунок – виграємо Лігу конференцій".

Фото: ФК Полісся

До слів віцепрезидента Полісся Володимира Теслі можна ставитися по-різному. В контексті відсутності дійсно вагомих досягнень такі виголошені речення викликають радше негатив, проте з урахуванням підходу, який демонструють житомирці, та стану більшості клубів УПЛ, декларування таких, хай поки і явно непосильних амбіцій — сигнал непоганий.

Ні, титулів і взагалі гучних звитяг від цього Полісся одразу очікувати точно не варто — хоча б тому, що в цьому світі нічим не варто зачаровуватися, щоб потім не відчувати безмежного розчарування. Однак у випадку "вовків" умовне 3 місце в УПЛ, і тим більше — вихід у груповий раунд третього за значенням єврокубка, буде безумовним успіхом. А головне — такі цілі для цієї команди виглядають цілком реалістичними.