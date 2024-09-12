Х-фактор ігрових, спортивних та фінансових досягнень. Що дасть трансфер Герреро Динамо

Київське Динамо завершило трансферну кампанію теплої пори року на мажорній ноті. Останнім новачком команди Олександра Шовковського став нападник Едуардо Герреро.

Чемпіон вважає, що придбання панамського форварда має величезне значення для перспектив столичного клубу. Пояснюємо, чому.

Найкраще вікно з літа 2013-го

Герреро — п'ятий новачок Динамо з початку міжсезоння та старту нового розіграшу, та другий футболіст, за якого "біло-сині", вірогідно, заплатили 2,5 мільйони євро. За неофіційною інформацією, новачки першої команди обійшлися Динамо в 6,3 мільйони євро. Втім, у випадку киян значення має не так загальна сума витрат, яка, з урахуванням максимально "економних" попередніх сезонів дійсно, в хорошому сенсі, вражає. Значно важливіше інше, а саме — якісний підхід. Спроби менеджменту "біло-синіх" посилити усі проблемні позиції дійсно варті уваги. Крім того, Динамо також нарешті "прислухалося" до поради добряче "пошерстити" внутрішній ринок. І тут, не рахуючи футболістів Шахтаря, дійсно зуміло отримати чи не кращих з наявних кращих і чи не найбільш перспективних із перспективних.

ФК Динамо Київ

За розмахом та глибиною комплектації попередня спроба попрацювати на ринку ефектно й водночас ефективно датована літом 2013-го. Ні, порівнювати ті часи з нинішніми з точки зору фінансової складової не варто — 46 мільйонів є рекордом Динамо, який перевершити не вдасться ще довго, але, так само, як і тепер, тоді "біло-сині" спробували посилити кожну лінію, а кожна покупка сприймалася як потрібне та вірне рішення.

Конкуренція — двигун прогресу

До появи Герреро позиція центрального нападника залишалася в Динамо єдиною, де альтернативи одному, основному футболісту, не було. У випадку неможливості задіяти Владислава Ваната Шовковський був змушений вигадувати велосипед, ставлячи на вістря атаки Андрія Ярмоленка, Назара Волошина чи й узагалі кого доведеться. Прихід панамця питання колишнього кадрового дефіциту вирішує.

ФК Динамо Київ

Якщо Владислав Супряга серед форвардів команди був фігурою радше номінальною, то Герреро створити реальне суперництво Владиславу Ванату, а також допомогти прогресувати Матвію Пономаренку в змозі. Від такого стану справ у лінії атаки киян виграють усі — від наймолодшого 18-річного "тарана" до самого 24-річного новачка клубу, який опиняється у дійсно конкурентному середовищі.

Посилення наступального потенціалу не тільки у центрі атаки

В розумінні багатьох Герреро — ледь не безальтернативний, із точки зору ігрових навичок та умінь, а також позиції футболіста на полі, центрфорвард. Проте на практиці футболіст збірної Панами не раз закривав також інші позиції ближче до воріт суперника.

ФК Динамо Київ

Герреро може бути однаково корисний на обох флангах атаки. Звісно, назвати його класичним вінгером чи фланговим атакувальним півзахисником аж ніяк можна. Едуардо є тим футболістом, який на тому чи іншому крилі забезпечить хіба що не нульовий ефект у питанні праці на оборону та відбору м'яча, але широту атаки та розтягнення захисту суперника за необхідності досягнення таких цілей забезпечити здатен.

Прихід панамця наближає нову вигідну для Суркісів угоду на "вихід"

Дебютний м’яч Ваната у футболці збірної України — з усіх сторін чудова подія не тільки з точки зору спортивних надбань головної команди країни. Гол у ворота Чехії ще й суттєво підвищує трансферну вартість і без того наразі чи не найкращого центрфорварда УПЛ на ринку.

ФК Динамо Київ

Як відомо, брати Суркіси явно роблять ставку на продаж найкращих футболістів команди як основного джерела клубного та власного доходу. У списку тих, хто перебуває в "черзі" на посилену увагу закордонних роботодавців, здатних задовольнити апетити братів до сьогодні був, у першу чергу, Микола Шапаренко. Тепер же, враховуючи достатню вже не тільки кількісну, а й якісну складову серед нападників, точно ближчим до трансферу став і Владислав Ванат.

Важкий характер новачка провокує появу проблем з мікрокліматом у колективі

У темі Герреро як потенційно сильного гравця, який може стати важливою фігурою в оновленому Динамо, є й ложка дьогтю. Панамець, без сумніву, вміє грати у футбол. Але й так само безсумнівно не є тим хлопцем, з яким легко у тренувальному процесі та в інших ситуаціях буднів команди.

ФК Динамо Київ

Про складнощі характеру форварда було відомо ще з часів його перебування в Ізраїлі. Власне, кар'єра в Маккабі багато в чому не склалася саме через "особливу" поведінку Герреро, який відмовлявся йти на компроміси з партнерами та працівниками клубу. В Зорі краще не стало, хоча, справедливості заради, варто сказати, що й переходу тих чи інших "червоних ліній" за Герреро не помічено. Можливо, враховуючи отримання нового виклику, такий амбітни й хлопець, як Едуардо, з головою порине у бажання довести свою профпридатність на більш високому рівні, і всю енергію направить саме в таке, усім потрібне в Динамо русло. В усякому разі, ставка на панамця в таборі киян робиться саме з урахуванням такого сценарію розвитку подій.