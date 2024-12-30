Карпати – найкращий клуб УПЛ за відвідуваністю домашніх матчів у першій частині сезону

За підсумком першої частини сезону рівненський Верес потрапив у трійку найкращих клубів Української Прем’єр-ліги за відвідуваністю домашніх матчів.

Про це повідомила пресслужба команди.

Більше вболівальників на трибунах збирали лише поєдинки київського Динамо та львівських Карпат. Водночас чинний чемпіон першості Шахтар взагалі опинився за межами топ-5.

Рейтинг відвідуваності домашніх матчів клубів УПЛ (Топ-10)

1. Карпати – 2 433 глядачі

2.Динамо – 1 984 глядачі

3. Верес – 1 864 глядачі

4. Полісся – 1 253 глядачі

5. Оболонь – 1 250 глядачів

6. Шахтар – 1 059 глядачів

7. Рух – 1 049 глядачів

8. Олександрія – 987 глядачів

9. Ворскла – 928 глядачів

10. Лівий Берег – 779 глядачів

Раніше повідомлялося, що найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги у 2024 році за опитуванням футболістів та головних тренерів клубів УПЛ (від кожного клубу голосували 15 гравців та тренер) визнано півзахисника Шахтаря Георгія Судакова.

Водночас найкращим легіонером за результатами опитування визнано хавбека Олександрії Безерру, який став головним відкриттям року в УПЛ.