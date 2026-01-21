Якщо вас не освистували на "Бернабеу" – ви не великий гравець: Кроос – про тиск на лідерів Реала

Легенда мадридського Реала Тоні Кроос висловився щодо непростої ситуації, в якій опинилася команда, та відреагував на поведінку вболівальників.

Його слова передає Marca.

Останнім часом трибуни "Сантьяго Бернабеу" неодноразово освистували гравців, зокрема лідерів команди (джерело пов'язує це з критикою на адресу Вінісіуса Жуніора та Джуда Беллінгема), особливо під час матчу 20-гу туру проти Леванте, попри те що він закінчився перемогою Реала 2:0. До речі, після матчу підтримку зірковому бразильському вінгеру висловив Кілліан Мбаппе.

Німецький експівзахисник пояснив природу такої реакції фанатів, назвавши це частиною культури "Королівського клубу". На думку Крооса, свист на домашній арені — це своєрідний знак якості та показник високих вимог.

"Гравець, якому не свистіли на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", не є великим гравцем. Можна сказати, що це і є Реал Мадрид. Це не найкраща його сторона, але добре описує, що означає грати в цьому клубі. Завжди вибирають великих імен, на краще чи на гірше", — пояснив Тоні.

Водночас він зауважив, що така атмосфера не допомагає команді виходити з кризи:

"Якщо тебе освистують ще до початку матчу, це не полегшує досягнення того, чого прагне клуб і всі вболівальники: перемоги та гарної гри".

Кроос провів паралелі з сезоном 2018/19, коли після трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів команда провалила рік.

"Після трьох перемог поспіль у Лізі чемпіонів сезон 2018/2019 був провальним. Потім ситуація змінилася. Зараз це другий сезон, коли справи йдуть не дуже добре, і це створює проблеми. Ми не в тому клубі, який може дозволити собі тривалий період без перемог. Це було видно з рішення щодо тренера і реакції вболівальників. Гравці знають, з чим мають справу, але я впевнений, що вони достатньо сильні психологічно, щоб продовжувати і змінити ситуацію на краще", — зазначив ексфутболіст.

Наостанок Кроос згадав власний досвід:

"Мене теж вибили з Кубка проти невеликої команди. Наше покоління теж переживало важкі часи. У 2019 році, коли ми програли Аяксу 1:4, я теж чув свист".

Зауважимо, що мадридський клуб, який наразі посідає друге місце в Ла Лізі, переживає непростий період. Керівництво звільнило Хабі Алонсо після програшу у фіналі Суперкубку Іспанії від Барселони.

На посаді головного тренера його замінив Альваро Арбелоа, однак дебют нового наставника завершився вильотом з Кубку Іспанії після поразки від аутсайдера другого дивізіону Альбасете.