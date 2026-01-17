Перша перемога за Арбелоа: Реал обіграв Леванте у 20-му турі Ла Ліги, Мальорка дотиснула Атлетик

Сьогодні, 17 січня, відбулися матчі 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2025/26.

У стартовій грі дня мадридський Реал здобув комфортну перемогу над Леванте. Зауважим, що це перша перемога Реала після призначення Альваро Арбелоа головним тренером команди.

Пізніше відбувся поєдинок, в якому Мальорка вдома обіграла Атлетик Більбао. У першому таймі команди влаштували гольову "перестрілку", яка завершилася 2:2, а в другому господарям вийти вперед допоміг пенальті, який реалізував Мурікі, оформивши у підсумку хеттрик. Претендував албанський нападник Мальорки і на покер, однак ще у першій половині зустрічі не реалізував пенальті.

Осасуна у видовищному протистоянні вирвала перемогу над Реалом Ов'єдо з рахунком 3:2, забивши вирішальний м'яч у компенсований час. Господарі двічі змушені були відіграватися зусиллями Будіміра, а переможну крапку в матчі на 92-й хвилині поставив Муньйос.

Закривав програму вечора матч, в якому Бетіс вдома впевнено переміг Вільярреал. Обидва голи були забиті у другому таймі, а після першого взяття воріт гості залишилися у меншості, що дуже погіршило шанси відігратися.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

20 тур, 17 січня

Реал Мадрид – Леванте 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 58 Мбаппе (пенальті), 2:0 – 65 Асенсіо

Мальорка – Атлетик 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – Мурікі, 1:1 – 8 Гомес, 2:1 – 42 Мурікі, 2:2 – 45 Ніко Вільямс, 3:2 – 69 Мурікі (пен)

Нереалізований пенальті: 42 – Мурікі (Мальорка)

Осасуна – Реал Ов'єдо 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 40 Вінас, 1:1 – 45 Будімір, 1:2 – 68 Рейна, 2:2 – 75 Будімір, 3:2 – 90+2 Муньйос

Бетіс – Вільярреал 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Руїбаль, 2:0 – 83 Форнальс

Вилучення: 76 – Комесанья (Вільярреал)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, в стартовому матчі 20-го туру дубль Владислава Ваната приніс Жироні перемогу над Еспаньйолом. Команда тимчасово навіть піднялася на 9 місце в турнірній таблиці.