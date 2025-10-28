Кроос: Реакція Вінісіуса на заміну? Я теж не любив, коли мене замінювали

Легендарний експівзахисник Реала Тоні Кроос поділився своєю думкою щодо бурхливої реакції Вінісіуса Жуніора на заміну в матчі Ла Ліги проти Барселони (перемога 2:1) на 72 хвилині.

Слова німця наводить Real Total.

"Коли ти проводиш блискучий матч, особливо такий, то, щонайменше, не можеш бути задоволеним заміною. Я теж ніколи не любив, коли мене замінювали. І, якщо чесно, я ніколи не йшов одразу до роздягальні після цього.

Звісно, ззовні завжди легко судити, але я завжди пам’ятаю: ніхто, крім тих, хто стоїть на полі – у Класіко, перед 80 тисячами глядачів, коли рахунок 2:1 – не хоче залишати гру. У такі моменти ти відчуваєш усе, крім бажання піти з поля. Ці емоції, які переживаєш у той момент, майже ніхто з тих, хто потім це оцінює, не здатен уявити. Більшість просто не можуть поставити себе на це місце", – заявив Кроос.