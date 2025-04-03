Ювентус націлився на трансфер Тоналі

Італійський півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі зацікавив туринський Ювентус.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ювентус вже мав непрямі контакти з 24-річним гравцем. Однак Сандро, який нещодавно виграв з Ньюкаслом Кубок англійської ліги не зациклений у поверненні у Серію А, але не виключає можливий перехід.

Зазначається, що Ювентус зробить усе, щоб змінити думку футболіста. Трансфер оцінюється у 60-70 млн євро.

У сезоні-2024/25 Тоналі зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав дві результативні передачі. Його перехід з Мілана коштував "сорокам" 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Сандро хоче залишити Ньюкасл.