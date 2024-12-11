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Агент зірки Нькасла спростував інформацію, що його клієнт хоче повернутися в Серію А

Олексій Мурзак — 11 грудня 2024, 22:52
Агент зірки Нькасла спростував інформацію, що його клієнт хоче повернутися в Серію А
Сандро Тоналі
newcastleunited.com

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі не збирається повертатися в Серію А.

Про це повідомив агент гравця Джузеппе Різо, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Сандро абсолютно не розглядає можливість повернення в Серію А. Він щасливий в Ньюкаслі, щасливий грати в найкращій лізі світу і є кумиром для вболівальників "сорок", які завжди підтримували Сандро в будь-яку хвилину", – сказав Різо.

Раніше видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що зірковий півзахисник Ньюкасла може повернутися у Серію А.

За їхньою інформацією, 24-річний хавбек нібито незадоволений своїм становищем у Ньюкаслі. Зокрема, Сандро не влаштовує кількість ігрової практики, яку він отримує в клубі після завершення терміну дискваліфікації за нелегальні ставки.

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