Агент зірки Нькасла спростував інформацію, що його клієнт хоче повернутися в Серію А
Сандро Тоналі
newcastleunited.com
Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі не збирається повертатися в Серію А.
Про це повідомив агент гравця Джузеппе Різо, слова якого наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Сандро абсолютно не розглядає можливість повернення в Серію А. Він щасливий в Ньюкаслі, щасливий грати в найкращій лізі світу і є кумиром для вболівальників "сорок", які завжди підтримували Сандро в будь-яку хвилину", – сказав Різо.
Раніше видання La Gazzetta dello Sport повідомляло, що зірковий півзахисник Ньюкасла може повернутися у Серію А.
За їхньою інформацією, 24-річний хавбек нібито незадоволений своїм становищем у Ньюкаслі. Зокрема, Сандро не влаштовує кількість ігрової практики, яку він отримує в клубі після завершення терміну дискваліфікації за нелегальні ставки.