Нападник Словаччини: Ми повинні викластися на 100% у матчі з Україною
Нападник Верони та збірної Словаччини Томаш Суслов не очікує легкої гри проти команди України у другому турі групового етапу Євро-2024.
Цитує форварда УЄФА.
"Українці програли першу гру, вони точно будуть налаштовані на другу. Я впевнений, що у нас не буде легшої гри ніж проти Бельгії.
Якщо ми хочемо досягти успіху, ми повинні бути готові викластися на 100% і продемонструвати принаймні такий же рівень продуктивності, як [проти Бельгії]", — сказав Суслов.
Напередодні Словаччина несподівано обіграла Бельгію (1:0), а Україна поступилась Румунії (0:3). Матч між командами відбудеться 21 червня.