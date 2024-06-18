Нападник Словаччини: Ми повинні викластися на 100% у матчі з Україною

Нападник Верони та збірної Словаччини Томаш Суслов не очікує легкої гри проти команди України у другому турі групового етапу Євро-2024.

Цитує форварда УЄФА.

"Українці програли першу гру, вони точно будуть налаштовані на другу. Я впевнений, що у нас не буде легшої гри ніж проти Бельгії.

Якщо ми хочемо досягти успіху, ми повинні бути готові викластися на 100% і продемонструвати принаймні такий же рівень продуктивності, як [проти Бельгії]", — сказав Суслов.