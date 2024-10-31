Довбик міг отримати в тренери майбутнього наставника збірної Англії

Італійська Рома, за яку виступає українець Артем Довбик, могла отримати в наставники майбутного головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу розглядав Тухеля в ролі наставника команди, але тоді віддав перевагу Іван Юричу, який очолює команду з 18 вересня 2024 року, після звільнення Даніеле де Россі.

Тухель напередодні підписав контракт зі збірною Англії, яку очолить з 1 січня 2025 року.

51-річний Тухель знаходиться без роботи з травня поточного року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії. Він почав кар'єру тренера ще у 2007 році, коли очолив Аугсбург-II. Потім працював із Майнцом, Боруссією Дортмунд, ПСЖ та Челсі. Разом із "синіми" німецький фахівець виграв Лігу чемпіонів-2020/21.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Івана Юрича, але у ЗМІ ходять чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.

Зазначимо, що сьогодні, 31 жовтня, "вовки" зіграють вирішальний для 49-річного хорвата поєдинок проти Торіно. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.