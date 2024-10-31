Рома Довбика прийме Торіно, Дженоа зіграє проти Фіорентини у 10 турі Серії А

Сьогодні, 31 жовтня, в межах 10 туру італійської Серії А відбудеться 3 матчі.

Зокрема, Рома, за яку виступає Артем Довбик, вдома прийматиме Торіно, а Дженоа з Русланом Малиновським у складі зіграє проти Фіорентини.

Чемпіонат Італії – Серія А

10 тур, 31 жовтня

19:30. Дженоа – Фіорентина

21:45. Комо – Лаціо

21:45. Рома – Торіно

Нагадаємо, напередодні Парма та Ювентус влаштували гольову феєрію, Інтер у більшості розгромив Емполі, Аталанта впевнено розібралася з Монцою, а Венеція створила шалений камбек та в більшості вирвала перемогу над Удінезе.