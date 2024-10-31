Рома Довбика прийме Торіно, Дженоа зіграє проти Фіорентини у 10 турі Серії А
Сьогодні, 31 жовтня, в межах 10 туру італійської Серії А відбудеться 3 матчі.
Зокрема, Рома, за яку виступає Артем Довбик, вдома прийматиме Торіно, а Дженоа з Русланом Малиновським у складі зіграє проти Фіорентини.
Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 31 жовтня
19:30. Дженоа – Фіорентина
21:45. Комо – Лаціо
21:45. Рома – Торіно
Нагадаємо, напередодні Парма та Ювентус влаштували гольову феєрію, Інтер у більшості розгромив Емполі, Аталанта впевнено розібралася з Монцою, а Венеція створила шалений камбек та в більшості вирвала перемогу над Удінезе.