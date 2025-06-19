Угода між основним гравецем Арсенала та клубом на межі зриву

Ганський опорний півзахисник Томас Парті і лондонський Арсенал досі не домовилися про продовження співпраці.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

Угода Парті та Арсеналу закінчується цього літа. Раніше повідомлялося, що Мікель Артета прагне зберегти в команді опорного півзахисника.

Тим не менш, наразі сторони не те, що не домовилися про новий контракт – угода на межі зриву. Вже за два тижні ганець може стати вільним агентом і залишити Арсенал безкоштовно.

Парті приєднався до "канонірів" восени 2020 року, коли його викупили у мадридського Атлетико за 50 мільйонів євро. За цей час центрхав провів 167 матчів за лондонців, відзначившись дев’ятьма голами та сімома результативними передачами.

У сезоні 2024/25 Томас зіграв 52 матчі, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.

Раніше стало відомо, що Арсенал домовився про новий контракт з 18-річним лівим захисником Майлзом Льюїсом-Скеллі.