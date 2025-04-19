Артета натякнув на продовження контракту з Парті
Мікель Артета
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Мікель Артета допустив можливість продовження контракту з лідером півзахисту Томасом Парті.
Слова фахівця наводить ESPN.
"У нас є прогрес щодо продовження контрактів з усіма гравцями. Я довірив це питання нашому спортивному директору та керівникам клубу.
Парті? Наші наміри очевидні. Я доручив Берті та клубу зробити крок вперед", – розповів Артета.
Зазначимо, що хавбек виступає у складі "канонірів" з 2020 року, коли перейшов з Атлетико за 45 млн фунтів.
У сезоні-2024/25 Парті зіграв 46 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що юний захисник Арсенала – єдиний в АПЛ, кого ще жодного разу не обіграли один в один.