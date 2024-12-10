Зінченко пропустив тренування Арсеналу напередодні матчу Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко
instagram.com/zinchenko
Лівий захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко був відсутнім на тренуванні команди.
Про це повідомляє інсайдер Football.London Кая Кайнак.
Окрім українця, на зайнятті не були помічені Ріккардо Калафіорі, Томас Парті, Тімбер та Габріел.
У поточному сезоні Зінченко взяв участь у дев'яти матчах за Арсенал, в яких не зміг відзначитись результативними діями.
Матч Ліги чемпіонів між Арсеналом та Монако відбудеться завтра, 11 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше Зінченко висловився про спортивну спадщину Олександра Усика.