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Томасу Парті висунули звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Олег Дідух — 4 липня 2025, 17:29
Томасу Парті висунули звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві
Томас Парті
IMAGO

Королівська прокуратура Великої Британії висунула відомому півзахиснику збірної Гани Томасу Парті 5 звинувачень у зґвалтуванні та одне – у сексуальному насильстві.

Про це повідомляє The Telegraph.

За їхньою інформацією, 6 випадків імовірних сексуальних злочинів були скоєні в 2021 – 2022 роках і стосуються трьох різних жінок. Розслідування розпочалося в лютому 2022 року, коли поступила перша заява від потерпілої.

5 серпня поточного року Парті постане перед Вестмінстерським магістратським судом, саме у цей день відбудеться перше слухання по даній справі.

Нагадаємо, 32-річний хавбек виступав за Арсенал з 2020 року та покинув клуб вільним агентом 1 липня поточного року. Переговори щодо нової угоди зірвалися в останній момент, не виключено, що це пов’язано саме з тим, що Арсенал взнав про проблеми Парті з законом.

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