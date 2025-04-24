Хавбек Арсенала, який мав залишити клуб, отримає новий контракт

Арсенал хоче залишити Томаса Парті в клубі після закінчення його чинного контракту, і тому клуб веде переговори з півзахисником про нову угоду.

Про це повідомляє The Athletic.

Термін дії контракту 31-річного футболіста закінчується цього літа, і це дозволить йому піти вільним агентом.

Все йшло до того, що після закінчення цього сезону Парті залишить "Емірейтс", але його повернення до складу команди Мікеля Артети змусило "канонірів" передивитися свою позицію щодо нього.

Сам хавбек збірної Гани почуває себе щасливим в Арсеналі, а його сім'я насолоджується життям у Лондоні. Він був би відкритий для покращеної дворічної угоди або однорічної угоди з можливістю продовження ще на 12 місяців.

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Сторони також розглянуть альтернативний варіант на випадок, якщо не вдасться домовитися, щоб він залишився.

У нинішньому сезоні Томас Парті взяв участь у 47 матчах Арсенала в усіх турнірах, у яких він відзначився 4 голами та 3 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що зірка Манчестер Юнайтед хоче знайти собі нову команду, яка наступного сезону гратиме в Лізі чемпіонів.