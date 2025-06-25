Арсенал знайшов заміну Парті у Брентфорді

Лондонський Арсенал зробив пропозицію Брентфорду щодо півзахисника Крістіана Нергора.

Про це повідомляє Talksport.

"Каноніри" запропонували середняку АПЛ 11 мільйонів євро за 31-річного опорника, контракт якого спливає у 2027 році.

У сезоні-2024/25 Нергор зіграв 35 матчів за Брентфорд, в яких забив 6 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що футболіст може стати безпосередньою заміною Томасу Парті, який майже стовідсотково залишить Арсенал на правах вільного агента.

Раніше повідомлялось, що лондонці домовились із Челсі про трансфер резервного воротаря.