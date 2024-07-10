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Мюллер завершив кар'єру в збірній Німеччині — джерело

Владислав Уткін — 10 липня, 14:15
Мюллер завершив кар'єру в збірній Німеччині — джерело

Півзахисник збірної Німеччини Томас Мюллер завершив міжнародну кар'єру.

Про це повідомив журналіст Bild Крістіан Фолк.

За інформацією джерела, поєдинок чвертьфіналу Євро-2024 проти Іспанії став для Мюллера останнім у футболці "бундестім".

Мюллер дебютував за збірну Німеччини у 2010 році. З того часу він відіграв 131 поєдинок, в яких забив 45 голів та віддав 41 результативну передачу. Головним досягненням хавбека є перемога з національною командою на чемпіонаті світу-2014 у Бразилії.

Напередодні ми повідомили, що нападник збірної Франції Олів'є Жіру теж провів свій останній матч у міжнародній кар'єрі.

Томас Мюллер Збірна Німеччини з футболу

Томас Мюллер

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