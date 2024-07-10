Мюллер завершив кар'єру в збірній Німеччині — джерело

Півзахисник збірної Німеччини Томас Мюллер завершив міжнародну кар'єру.

Про це повідомив журналіст Bild Крістіан Фолк.

За інформацією джерела, поєдинок чвертьфіналу Євро-2024 проти Іспанії став для Мюллера останнім у футболці "бундестім".

According to our information, Thomas Müller (34/under contract with Bayern until 2025) is ending his DFB career. Thus, the 131st international appearance in the 1:2 defeat after extra time in the European Championship quarter-finals against Spain was Müller's last game for the… — Christian Falk (@cfbayern) July 10, 2024

Мюллер дебютував за збірну Німеччини у 2010 році. З того часу він відіграв 131 поєдинок, в яких забив 45 голів та віддав 41 результативну передачу. Головним досягненням хавбека є перемога з національною командою на чемпіонаті світу-2014 у Бразилії.

Напередодні ми повідомили, що нападник збірної Франції Олів'є Жіру теж провів свій останній матч у міжнародній кар'єрі.