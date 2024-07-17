У Карпатах відреагували на інформацію про відставку Маркевича

Виконавчий директор Карпат Андрій Тлумак відреагував на інформацію щодо відставки Мирона Маркевича з посади головного тренера львівської команди.

Про це Тлумак розповів у коментарі "Українському футболу".

"Я не можу коментувати цю інформацію. Є президент клубу та Мирон Богданович, які уповноважені про це говорити. Розумієте, я в Карпатах відповідаю за інфраструктуру клубу: базу, стадіон, поля та інше", — сказав Тлумак.

Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Маркевич подав у відставку, а президент клубу погодився її прийняти.

Наступником 73-річного наставника може стати Владислав Лупашко, який минулого місяця очолив юнацьку команду "левів". Минулого сезону він привів Інгулець до чемпіонства у Першій лізі, у вирішальному матчі клуб з Петрового переміг Карпати.

Маркевич очолював Карпати з літа минулого року. У сезоні-2023/24 він посів з львівським клубом друге місце в Першій лізі й вивів команду в УПЛ.