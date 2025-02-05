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УЄФА зняла з Ліона умовну дискваліфікацію з Ліги Європи

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 14:47
УЄФА зняла з Ліона умовну дискваліфікацію з Ліги Європи
Жорж Мікаутадзе
L`Equipe

Один з найтитулованіших клубів Франції Ліон вирішив одну зі своїх чисельних проблем та зможе продовжити боротьбу у Лізі Європи.

Про це повідомляє L`Equipe.

Клуб встиг подати до УЄФА виправлені фінансові звіти, через що організація зняла умовну дискваліфікацію з команди.

Нагадаємо, що Ліон також умовно понижено у класі. Санкція почне діяти з наступного сезону у випадку, якщо "ткачі" не розв'яжуть свої проблеми з ФФП.

Варто зазначити, що Ліон став одним з восьми клубів, які напряму вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше команда оголосила ім'я нового головного тренера.

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