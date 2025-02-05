УЄФА зняла з Ліона умовну дискваліфікацію з Ліги Європи

Один з найтитулованіших клубів Франції Ліон вирішив одну зі своїх чисельних проблем та зможе продовжити боротьбу у Лізі Європи.

Про це повідомляє L`Equipe.

Клуб встиг подати до УЄФА виправлені фінансові звіти, через що організація зняла умовну дискваліфікацію з команди.

Нагадаємо, що Ліон також умовно понижено у класі. Санкція почне діяти з наступного сезону у випадку, якщо "ткачі" не розв'яжуть свої проблеми з ФФП.

Варто зазначити, що Ліон став одним з восьми клубів, які напряму вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Раніше команда оголосила ім'я нового головного тренера.