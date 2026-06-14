Збірна Англії ховалася в укритті через загрозу торнадо в Канзас-Сіті

У суботу, 13 червня, гравці збірної Англії були змушені сховатися в укритті після того, як у Канзас-Сіті оголосили попередження про небезпеку торнадо.

Про це повідомляє The Athletic.

Уся делегація англійської збірної отримала на телефони автоматичні повідомлення від Національної служби погоди США з попередженням про сильні пориви вітру швидкістю до 80 миль на годину та рекомендацією негайно прослідувати в укриття.

Сильний вітер і зливи, що пройшли Канзас-Сіті в суботу ввечері, спричинили відключення електроенергії для багатьох мешканців міста. Водночас готель і тренувальна база збірної Англії не постраждали від негоди, хоча погодні умови перервали телетрансляцію матчу Шотландія - Гаїті, який переглядали представники англійської команди.

Нагадаємо, напередодні англійську національну команду пограбували. Перед першим тренуванням "трьох левів" у Канзасі стало відомо, що бутси гравців та тренувальний інвентар команди викрали під час трансферу із Флориди. Серед вантажу залишився лише один футбольний м'яч.

Зазначимо, що збірна Англії на ЧС-2026 зіграє у групі L. Її суперниками стануть Хорватія, Гана та Панама.

Перший поєдинок підопічні Томаса Тухеля на турнірі проведуть проти хорватів. Він відбудеться 17 червня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.