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Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 08:57
Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловися про повернення Сака в матчі з Фулгемом та травми двох захисників команди.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Це дійсно чудовий момент – повернення Сака. Ми побачили, які наші вболівальники люблять та пишаються ним. Після забитого голу він одразу подякував усім лікарям та фізіотерапевтам за їх важку працю.

Габріел відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, тому ми вирішили його замінити. Детальне сканування зможе нам показати ступінь травми. Юррієн? Від початку матчу він мав проблеми, а потім вже не зміг продовжувати гру. Його турбувало коліно.

Ми за тиждень втратили чотирьох гравців оборони – Калафіорі, Тімбер, Габріел та Бена Вайта. Втім, у нас є ще чотири футболісти, які теж готові виконувати свою роботу", – резюмував Артета.

За підсумками 30 турів лондонці розмістились на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 61 заліковий бал. Ліверпуль, який йде першим, має 70 очок та гру у запасі.

Вже 5 квітня на Арсенал чекає гра з Евертоном – стартовий свисток заплановано на 14:30 за київським часом.

Раніше Артета оцінив майбутній матч з Реалом в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Мікель Артета

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