Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловися про повернення Сака в матчі з Фулгемом та травми двох захисників команди.
Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".
"Це дійсно чудовий момент – повернення Сака. Ми побачили, які наші вболівальники люблять та пишаються ним. Після забитого голу він одразу подякував усім лікарям та фізіотерапевтам за їх важку працю.
Габріел відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, тому ми вирішили його замінити. Детальне сканування зможе нам показати ступінь травми. Юррієн? Від початку матчу він мав проблеми, а потім вже не зміг продовжувати гру. Його турбувало коліно.
Ми за тиждень втратили чотирьох гравців оборони – Калафіорі, Тімбер, Габріел та Бена Вайта. Втім, у нас є ще чотири футболісти, які теж готові виконувати свою роботу", – резюмував Артета.
За підсумками 30 турів лондонці розмістились на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 61 заліковий бал. Ліверпуль, який йде першим, має 70 очок та гру у запасі.
Вже 5 квітня на Арсенал чекає гра з Евертоном – стартовий свисток заплановано на 14:30 за київським часом.
Раніше Артета оцінив майбутній матч з Реалом в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.