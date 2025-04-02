Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловися про повернення Сака в матчі з Фулгемом та травми двох захисників команди.

Слова фахівця наводить пресслужба "канонірів".

"Це дійсно чудовий момент – повернення Сака. Ми побачили, які наші вболівальники люблять та пишаються ним. Після забитого голу він одразу подякував усім лікарям та фізіотерапевтам за їх важку працю.

Габріел відчув дискомфорт у підколінному сухожиллі, тому ми вирішили його замінити. Детальне сканування зможе нам показати ступінь травми. Юррієн? Від початку матчу він мав проблеми, а потім вже не зміг продовжувати гру. Його турбувало коліно.

Ми за тиждень втратили чотирьох гравців оборони – Калафіорі, Тімбер, Габріел та Бена Вайта. Втім, у нас є ще чотири футболісти, які теж готові виконувати свою роботу", – резюмував Артета.