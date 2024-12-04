Конкурент Луніна хоче продовжити контракт із Реалом
Тібо Куртуа
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Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа зацікавлений у продовженні свого контракта з клубом.
Про це повідомляє El Partidazo de COPE.
Оточення бельгійця не зацікавлене в трансфері Тібо в один з клубів Саудівської Аравії, а сам гравець має намір залишитись в Іспанії ще на кілька років.
У поточному сезоні на рахунку Куртуа 15 матчів, у яких він пропустив 12 м'ячів, шість разів зберігши свої ворота "сухими".
Раніше Куртуа потрапив до топ-10 голкіперів XXI століття.