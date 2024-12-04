Конкурент Луніна хоче продовжити контракт із Реалом

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа зацікавлений у продовженні свого контракта з клубом.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

ℹ️ INFORMA @miguelitocope



🇸🇦 "El entorno de Courtois no tiene ningún tipo de información sobre un posible fichaje en Arabia Saudí"



🖊️ "Tiene la intención de renovar un par de años más con el Real Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/CwwO1s18Y7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 4, 2024

Оточення бельгійця не зацікавлене в трансфері Тібо в один з клубів Саудівської Аравії, а сам гравець має намір залишитись в Іспанії ще на кілька років.

У поточному сезоні на рахунку Куртуа 15 матчів, у яких він пропустив 12 м'ячів, шість разів зберігши свої ворота "сухими".

Раніше Куртуа потрапив до топ-10 голкіперів XXI століття.