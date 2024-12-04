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Конкурент Луніна хоче продовжити контракт із Реалом

Володимир Максименко — 4 грудня 2024, 15:19
Конкурент Луніна хоче продовжити контракт із Реалом
Тібо Куртуа
Getty images

Основний голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа зацікавлений у продовженні свого контракта з клубом.

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Оточення бельгійця не зацікавлене в трансфері Тібо в один з клубів Саудівської Аравії, а сам гравець має намір залишитись в Іспанії ще на кілька років.

У поточному сезоні на рахунку Куртуа 15 матчів, у яких він пропустив 12 м'ячів, шість разів зберігши свої ворота "сухими".

Раніше Куртуа потрапив до топ-10 голкіперів XXI століття.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Саудівська Аравія Тібо Куртуа

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