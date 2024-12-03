Касільяс лише другий. Складено рейтинг найкращих воротарів ХХІ століття

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим воротарем ХХІ століття.

Відповідний рейтинг склав британський ресурс GiveMeSport.

Четверте місце в рейтингу посів конкурент Андрія Луніна по Реалу, Тібо Куртуа. Другим став колишній воротар мадридського клубу, Ікер Касільяс. Топ-3 замкнув воротар Баварії Мануель Ноєр.

Рейтинг найкращих воротарів ХХІ століття за версією GiveMeSport:

1. Джанлуїджі Буффон (Італія)

2. Ікер Касільяс (Іспанія)

3. Мануель Ноєр (Німеччина)

4. Тібо Куртуа (Бельгія)

5. Едвін ван дер Сар (Нідерланди)

6. Петр Чех (Чехія)

7. Аліссон (Бразилія)

8. Віктор Вальдес (Іспанія)

9. Жуліо Сезар (Бразилія)

10. Давід Де Хеа (Іспанія)

Нагадаємо, раніше Буффон очолив рейтинг найкращих гравців Серії А у ХХІ столітті.