Тібо Куртуа отримав пошкодження та ризикує пропустити матч проти Ювентусу

Куртуа отримав травму перед матчем Ліги чемпіонів проти туринського Ювентуса.

Про це повідомляє Cadena Ser.

У матчі 9-го туру Ла Ліги, який відбувся 19 жовтня, Реал на виїзді мінімально обіграв Хетафе з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забезпечив мадридцям три очки, однак основний воротар вершкових Тібо Куртуа зазнав ушкодження ноги під час гри.

Попередньо бельгієць пропустить найближчий матч у Лізі чемпіонів проти Ювентуса, проте медичний штаб сподівається, що він встигне відновитися до Ель Класіко з Барселоною, яке заплановане на наступну неділю.

Ймовірна відсутність Куртуа відкриває шанс для Андрія Луніна. Український голкіпер може вперше в сезоні з’явитися у стартовому складі Реала в єврокубковому поєдинку.

Досі Лунін не мав ігрової практики у цьому розіграші – навіть у матчах чемпіонату чи Кубка Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін вирішив залишити Реал Мадрид