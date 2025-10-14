Дружина Малиновського мило прокоментувала гол Руслана за збірну України

Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь команди Сергія Реброва.

Дружина футболіста, Роксана Малиновська, зворушливо відреагувала на виступ чоловіка у своїх соцмережах.Вона написала коротко, але дуже щиро:

"Ти незамінний. Знову усе зробив правильно".

Зазначимо, героєм зустрічі став Малиновський, який не лише забив переможний м’яч, а й відзначився гольовою передачею. Фани обрали півзахисника "Левом матчу", визнавши його найкращим гравцем поєдинку.

