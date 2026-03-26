Гурт The Killers виступить перед фіналом Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець — 26 березня 2026, 15:05
Гурт The Killers виступить перед фіналом Ліги чемпіонів
Гурт The Killers
Американський рок-гурт The Killers стане хедлайнером грандіозного шоу перед фіналом Ліги чемпіонів 2026 року.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Виступ популярного гурту відбудеться 30 травня на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті перед початком фінального поєдинку в Лізі чемпіонів сезону-2025/26.

"The Killers – це культовий гурт, чия енергія створить ідеальний настрій у Будапешті, забезпечивши захопливий старт найбільшого матчу європейського клубного футболу. Разом із Pepsi ми пишаємося тим, що знову виводимо враження вболівальників на новий рівень – як на стадіоні, так і для мільйонів глядачів у всьому світі", – сказав Гі-Лоран Епштейн, співкеруючий директор UC3.

Нагадаємо, що у розіграші Ліги чемпіонів визначилися чвертьфіналісти. Перші поєдинки на цій стадії відбудуться 7-8 квітня, матчі-відповіді 14-15 квітня.

Півфінали найпрестижнішого клубного турніру Європи пройдуть 28 і 29 квітня та 5 і 6 травня. Тріумфатор Ліги чемпіонів визначиться 30 травня.

Читайте також :
УЄФА відхилив пропозицію англійських клубів розширити заявку на Лігу чемпіонів
УЄФА відхилив пропозицію англійських клубів розширити заявку на Лігу чемпіонів
Визначився перший учасник Ліги чемпіонів-2026/27
Думав ніхто не побачить: зірку Барселони помітили на трибунах матчу ЛЧ під час колупання в носі
Рафінья, Вінісіус та Сафонов: УЄФА визначив найкращих гравців тижня в Лізі чемпіонів
Вінгера Барселони визнали найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

