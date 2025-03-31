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Тер Штеген провів перше тренування з Барселоною після травми

Олександр Булава — 31 березня 2025, 16:21
Тер Штеген провів перше тренування з Барселоною після травми
Getty Images

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген продовжує відновлюватися після травми коліна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Воротар провів частину тренування з першою командою каталонців. Він ще не повністю готовий, але процес відновлення близький до завершення.

Марк-Андре тер Штеген травмувався у вересні наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. У нього діагностували розрив сухожилля правого коліна. Згодом він переніс операцію та очікувалось, що він більше не вийде на поле в поточній кампанії.

На заміну німцю Барселона підписала досвідченого польського воротаря Войцеха Щенсного. "Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Нагадаємо, що 30 березня, "синьо-гранатові" розгромили Жирону Віктора Циганкова в каталонському дербі 29 туру Ла Ліги.

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