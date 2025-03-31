Тер Штеген провів перше тренування з Барселоною після травми

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген продовжує відновлюватися після травми коліна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Воротар провів частину тренування з першою командою каталонців. Він ще не повністю готовий, але процес відновлення близький до завершення.

Марк-Андре тер Штеген травмувався у вересні наприкінці першого тайму матчу з Вільярреалом. У нього діагностували розрив сухожилля правого коліна. Згодом він переніс операцію та очікувалось, що він більше не вийде на поле в поточній кампанії.

🚨🇩🇪 Marc André ter Stegen, preparing his return on the pitch after injury as he did initial part of training session with Barcelona squad today.



He’s not fully ready yet but getting closer. pic.twitter.com/HDC44xxEjD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2025

На заміну німцю Барселона підписала досвідченого польського воротаря Войцеха Щенсного. "Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

Нагадаємо, що 30 березня, "синьо-гранатові" розгромили Жирону Віктора Циганкова в каталонському дербі 29 туру Ла Ліги.