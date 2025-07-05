Інтер не веде переговори з Барселоною відносно переходу тер Штегена

Інтер не веде перемовини з Барселоною щодо трансферу голкіпера каталонського клубу Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Джерело додає, шо італійці також не контактують з самим воротарем відносно можливого переходу.

⚫️🔵❌ Inter and Barcelona are not in contact for Marc André ter Stegen, same between goalkeeper’s camp and Inter.



Zero contacts, approaches or talks so far for the German GK to join Inter this summer despite recent reports.



🎥🇮🇹 https://t.co/6BhYfWpre8 pic.twitter.com/rPSeMm2GID — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2025

Раніше повідомлялося, що Барселона була готова безкоштовно відпустити німецького воротаря, щоб заощадити три роки контракту з однією з найвищих зарплат у команді.

Контракт тер Штегена з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

Раніше тер Штеген відмовився від переходу в Галатасарай і Монако.