Інтер не веде переговори з Барселоною відносно переходу тер Штегена
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images
Інтер не веде перемовини з Барселоною щодо трансферу голкіпера каталонського клубу Марка-Андре тер Штегена.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Джерело додає, шо італійці також не контактують з самим воротарем відносно можливого переходу.
Раніше повідомлялося, що Барселона була готова безкоштовно відпустити німецького воротаря, щоб заощадити три роки контракту з однією з найвищих зарплат у команді.
Контракт тер Штегена з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.
Раніше тер Штеген відмовився від переходу в Галатасарай і Монако.