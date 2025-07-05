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Інтер не веде переговори з Барселоною відносно переходу тер Штегена

Олексій Мурзак — 5 липня 2025, 19:46
Інтер не веде переговори з Барселоною відносно переходу тер Штегена
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Інтер не веде перемовини з Барселоною щодо трансферу голкіпера каталонського клубу Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Джерело додає, шо італійці також не контактують з самим воротарем відносно можливого переходу.

Раніше повідомлялося, що Барселона була готова безкоштовно відпустити німецького воротаря, щоб заощадити три роки контракту з однією з найвищих зарплат у команді.

Контракт тер Штегена з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

Раніше тер Штеген відмовився від переходу в Галатасарай і Монако.

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