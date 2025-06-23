Тео Ернандес погодився на перехід в Аль-Хіляль – джерело

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес незабаром стане гравцем клубу Аль-Хіляль.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що француз погодився на перехід. Йому запропонували зарплату у 20 млн євро на рік.

Наразі клуби узгоджують останні формальності щодо трансферу. Офіційно про переїзд Ернандеса до Саудівської Аравії може бути повідомлено вже незабаром.

Нагадаємо, що контракт Ернандеса діє до літа 2026 року, переговори щодо нової угоди зайшли у глухий кут. Через це Мілан хоче продати 27-річного француза цього літа.

У сезоні 2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Мілан відмовився продовжувати контракт з Йовичем.