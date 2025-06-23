Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Тео Ернандес погодився на перехід в Аль-Хіляль – джерело

Андрій Мошкун — 23 червня 2025, 23:57
Тео Ернандес погодився на перехід в Аль-Хіляль – джерело
Тео Ернандес
Getty Images

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес незабаром стане гравцем клубу Аль-Хіляль.

Про це пише Фабріціо Романо.

Повідомляється, що француз погодився на перехід. Йому запропонували зарплату у 20 млн євро на рік.

Наразі клуби узгоджують останні формальності щодо трансферу. Офіційно про переїзд Ернандеса до Саудівської Аравії може бути повідомлено вже незабаром.

Нагадаємо, що контракт Ернандеса діє до літа 2026 року, переговори щодо нової угоди зайшли у глухий кут. Через це Мілан хоче продати 27-річного француза цього літа.

У сезоні 2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Мілан відмовився продовжувати контракт з Йовичем.

Аль-Хіляль Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Тео Ернандес

Аль-Хіляль

Мілан домігся свого: Ернандес готовий прийняти пропозицію Аль-Хіляля
Манчестер Сіті розгромив Аль-Айн та вийшов у плейоф, Зальцбург та Аль-Хіляль зіграли внічию на КЧС-2025
Аль-Хіляль домовився з Міланом про трансфер Ернандеса та очікує на рішення гравця
Аль-Хіляль спробував домовитися про трансфер найкращого гравця Серії А сезону-2024/25
Мілан намагається вмовити Ернандеса прийняти пропозицію із Саудівської Аравії

Останні новини