Тен Гаг: Я не думаю про те, що мене звільнять. У нас єдність із керівництвом
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не замислюється про можливе звільнення.
Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Я не думаю про те, що мене звільнять. Я не хвилююся. Ми разом, у нас єдність із новим власником та керівництвом. Ми боремося разом. Протягом тривалого часу ми перебували у процесі перебудови.
Нам потрібно було замінити старих гравців новими. Ми обрали молодих гравців, і ви знаєте, що потрібен час, аби вони вдосконалилися і почали показувати те, що ми від них хочемо. Це процес, який займає певний час.
Ми збираємося досягти успіху цього сезону. Наприкінці кожного з шести останніх сезонів мої команди вигравали трофеї. Це те, до чого ми прагнемо. Впродовж своєї кар’єри я доводив, що завжди перемагаю. В останніх шести сезонах я виграв 8 трофеїв", – сказав тен Гаг.
У попередньому матчі Манчестер Юнайтед вдома розгромно поступився Тоттенгему. Команда тен Гага набрала лише 7 очок у перших шести турах чемпіонату Англії.
За інформацією інсайдерів, керівництво "червоних дияволів" дало нідерландському фахівцю два матчі на виправлення ситуації. Завтра, 3 жовтня, МЮ зіграє в Лізі Європи проти Порту, а 6-го підопічні Еріка зустрінуться з Астон Віллою в АПЛ. Обидва поєдинки пройдуть на виїзді.