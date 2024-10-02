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Тен Гаг: Я не думаю про те, що мене звільнять. У нас єдність із керівництвом

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 14:33
Тен Гаг: Я не думаю про те, що мене звільнять. У нас єдність із керівництвом
ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не замислюється про можливе звільнення.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я не думаю про те, що мене звільнять. Я не хвилююся. Ми разом, у нас єдність із новим власником та керівництвом. Ми боремося разом. Протягом тривалого часу ми перебували у процесі перебудови.

Нам потрібно було замінити старих гравців новими. Ми обрали молодих гравців, і ви знаєте, що потрібен час, аби вони вдосконалилися і почали показувати те, що ми від них хочемо. Це процес, який займає певний час.

Ми збираємося досягти успіху цього сезону. Наприкінці кожного з шести останніх сезонів мої команди вигравали трофеї. Це те, до чого ми прагнемо. Впродовж своєї кар’єри я доводив, що завжди перемагаю. В останніх шести сезонах я виграв 8 трофеїв", – сказав тен Гаг.

У попередньому матчі Манчестер Юнайтед вдома розгромно поступився Тоттенгему. Команда тен Гага набрала лише 7 очок у перших шести турах чемпіонату Англії.

За інформацією інсайдерів, керівництво "червоних дияволів" дало нідерландському фахівцю два матчі на виправлення ситуації. Завтра, 3 жовтня, МЮ зіграє в Лізі Європи проти Порту, а 6-го підопічні Еріка зустрінуться з Астон Віллою в АПЛ. Обидва поєдинки пройдуть на виїзді.

Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг

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