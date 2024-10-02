Тен Гаг: Я не думаю про те, що мене звільнять. У нас єдність із керівництвом

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не замислюється про можливе звільнення.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Я не думаю про те, що мене звільнять. Я не хвилююся. Ми разом, у нас єдність із новим власником та керівництвом. Ми боремося разом. Протягом тривалого часу ми перебували у процесі перебудови.

Нам потрібно було замінити старих гравців новими. Ми обрали молодих гравців, і ви знаєте, що потрібен час, аби вони вдосконалилися і почали показувати те, що ми від них хочемо. Це процес, який займає певний час.

Ми збираємося досягти успіху цього сезону. Наприкінці кожного з шести останніх сезонів мої команди вигравали трофеї. Це те, до чого ми прагнемо. Впродовж своєї кар’єри я доводив, що завжди перемагаю. В останніх шести сезонах я виграв 8 трофеїв", – сказав тен Гаг.