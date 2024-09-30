Наставнику МЮ назвали термін на виправлення результатів команди

Головний тренер англійського Манчестер Юнайтеда Ерік тен Гаг має дві гри, щоб виправити незадовільні результати команди, інакше його звільнять.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, наставник отримав ультиматум після провального матчу проти Тоттенгема, де "червоні дияволи" поступилися з рахунком 0:3. Наступні 2 матчі Манчестер Юнайтед проведе проти Порту в Лізі Європи (3 жовтня) та Астон Вілла (6 жовтня) в АПЛ.

Зазначимо, що під керівництвом Тен Гага МЮ поставив антирекорд – команда опустилась на 12 місце після 6 турів АПЛ, такого не було з 2013 року.

Нагадаємо, напередодні Іпсвіч у домашньому матчі зіграв у результативну нічию з Астон Віллою, Евертон переміг Крістал Пелас, Брентфорд зіграв унічию з Вест Гемом, а Челсі переграв Брайтон з покером Коула Палмера.