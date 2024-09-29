Астон Вілла зіграла внічию з Іпсвічом, Тоттенгем декласував Манчестер Юнайтед у 6 турі АПЛ

Сьогодні, 29 вересня, відбулись 2 матчі 6 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Іпсвіч у домашньому матчі зіграв у результативну нічию з Астон Віллою. Тоттенгем на виїзді декласував Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії – АПЛ

29 вересня, 6 тур

Іпсвіч – Астон Вілла 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 8 Ділеп, 1:1 – 15 Роджерс, 1:2 – 32 Воткінс, 2:2 – 72 Ділеп

Манчестер Юнайтед – Тоттенгм 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Джонсон, 0:2 – 47 Кулусевскі, 0:3 – 77 Соланке

Вилучення: 42 – Фернандеш

Нагадаємо, вчора, 28 вересня, Евертон Віталія Миколенка переміг Кристал Пелас, Брентфорда Єгора Ярмолюка зіграв внічию з Вест Гемом, Челсі Михайла Мудрика переграв Брайтон.